Иран будет закупать в Азербайджане электроэнергию

1 апреля 2018 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран заключил с Азербайджаном соглашение о ежегодной покупке 150 мегаватт электроэнергии, сказал в эфире радиостанции Radio Economy министр энергетики Ирана Реза Ардакания.

Министр отметил, что соглашение о покупке электроэнергии у Азербайджана было достигнуто во время состоявшегося на днях визита президента Ирана Хасана Рухани в Баку.

"В настоящее время обе страны имеют возможность производить обмен до 700 мегаватт электроэнергии", - сказал Ардакания.

Стороны также решили принять меры, направленные на синхронизацию энергетических сетей Ирана, Азербайджана и России.

Номинальная мощность электроэнергетической системы Ирана в настоящее время составляет 78 421 мегаватт, России - 280 000 мегаватт, а Азербайджана - 7 172 мегаватт. Иран планирует увеличить свою мощность на 3000 мегаватт в текущем финансовом году.

Президент Рухани завершил свой двухдневный визит в Баку 29 марта, в рамках которого стороны подписали восемь соглашений о сотрудничестве в различных секторах, включая энергетику.

(Автор: Максим Цурков.)

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