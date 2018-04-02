Китайские запасы сырой нефти выросли на 1,5%

Коммерческие запасы сырой нефти Китая в феврале выросли по сравнению с январем на 1,58 процента, запасы нефтепродуктов возросли на 13,6 процента, сообщает агентство "Синьхуа".

Прирост запасов происходил на фоне уменьшения импорта, а также сокращения объемов добычи и переработки.

Запасы бензина в феврале сократились за счет роста спроса в течение 40-дневного периода транспортного пика по случаю Праздника Весны (Новый год по лунному календарю), который завершился 12 марта.

В феврале нетто-экспорт бензина Китаем сократился на 16,6 процента месяц к месяцу.

Нетто-экспорт дизельного топлива в феврале упал на 27,1 процента.

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, добыча сырой нефти в Китае в прошлом году составила 190 миллионов тонн, что на четыре процента меньше чем в позапрошлом году.

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