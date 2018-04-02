Азербайджан с начала года сократил производство электроэнергии

2 апреля 2018 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2018 года на электростанциях ОАО "Азерэнержи" - главного производителя электроэнергии в Азербайджане, было выработано почти шесть миллиардов киловатт-часов электроэнергии против около 6,04 миллиарда киловатт-часов, произведенных за аналогичный период 2017 года, говорится в сообщении ОАО, распространенном в понедельник.

В сообщении отмечается, что в марте текущего года электростанциями ОАО было выработано свыше 1,95 миллиарда киловатт-часов электроэнергии против 1,96 миллиарда киловатт-часов, выработанных в марте прошлого года.

В 2017 году ОАО "Азерэнержи" было произведено 21,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии против 22,6 миллиарда киловатт-часов, произведенных в 2016 году.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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