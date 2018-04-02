Азербайджанец стал вице-президентом BP в Австралии (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Руководитель отдела по планированию и коммерческим операциям BP в Азербайджане, Грузии и Турции, а также в регионе Северной Африки и Ближнего Востока Эмиль Исмайлов с первого мая 2018 года займет должность вице-президента компании в Австралии, говорится в сообщении компании BP в понедельник.

В новой должности Исмайлов будет руководить всем upstream-бизнесом (разведка и добыча) BP в Австралии, а также станет членом руководящей группы BP в Тихоокеанском регионе.

За свою 19-летнюю карьеру в нефтегазовой промышленности Исмайлов занимал различные позиции в офисах BP в Баку, Абердине и Лондоне, возглавлял ряд работ и бизнес-переговоров по различным проектам и совместным предприятиям.

Исмайлов получил высшее образование по специальности "международные отношения и право" в Бакинском государственном университете.

Как отметил президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, чьи слова приводятся в сообщении, Эмиль Исмайлов внес большой вклад в успех бизнеса компании в регионе.

"Мы благодарим его за это. Назначение профессионального азербайджанского кадра на столь высокую международную позицию является отрадным фактом. Желаем Исмайлову новых успехов в его карьере", - сказал Джонс.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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