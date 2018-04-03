АЭС «Аккую» будет играть важную роль в энергосекторе Турции - министр

БАКУ /Trend/ - АЭС «Аккую» будет играть важную роль в энергетическом секторе Турции, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак на церемонии закладки фундамента АЭС «Аккую», сообщают во вторник турецкие СМИ.

Албайрак отметил, что АЭС «Аккую» также будет способствовать развитию экономики.

По его словам, строительство АЭС «Аккую» можно назвать «рождением» турецкой энергетики.

Отметим, что накануне Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую".

Соглашение о строительстве АЭС «Аккую» было подписано между правительствами РФ и Турции в Анкаре 12 мая 2010 года.

13 декабря 2010 года в Турции было зарегистрировано АО "Аккую Нуклеар".

В декабре 2012 года в городе Мерсин открылся центр общественной информации АЭС «Аккую».

Проект АЭС "Аккую" предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", которые соответствуют самым высоким, "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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