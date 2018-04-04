Норвежская инженерная компания открывает офис в Баку

4 апреля 2018 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Норвежская инженерная компания Subsea 7 SA зарегистрировала официальное представительство в Азербайджане, сообщает в среду ведомственная газета министерства по налогам Vergiler.

Официальным представителем компании является гражданин Великобритании Майкл Кертон. Юридический адрес филиала - Баку, Хатаинский район, проспект Хатаи, 25Е.

Отметим, что в марте 2018 года Subsea 7 SA объявила о подписании с компанией BP Exploration контракта на предоставление услуг по подводным исследованиям, ремонту и техническому обслуживанию на блоке нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и газовом месторождении "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспия.

Действие контракта начинается в марте 2018 года. Реализацией будет заниматься проектная команда в Баку, а дополнительная техническая поддержка будет предоставлена операционным центром i-Tech Services в Абердине.

Стоимость контракта варьирует в пределах от 150 до 300 миллионов долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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