Оглашены планы КТК по транспортировке нефти в 2018 году

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует перекачать около 60 миллионов тонн нефти, добытой в Казахстане. Об этом в среду на пресс-конференции генеральный директор КТК Николай Горбань, передают казахские СМИ.

«В 2018 году консорциум планирует прокачать по своей трубопроводной системе 67 миллионов тонн нефти. Предполагается, что порядка 60 миллионов из них будут добыты в Казахстане, и порядка 7 миллионов мы рассчитываем получить от российских производителей», - сказал Горбань.

Он отметил, что КТК ожидает двукратное увеличение приема нефти с "Кашаганского" месторождения до 13 миллионов тонн.

Согласно озвученным данным, из 60 миллионов тонн нефти, добытой в Казахстане, по трубам КТК транспортируют 12 миллионов тон нефти с месторождения "Карачаганак" и около 28 миллионов тонн нефти с месторождения "Тенгиз".

Глава КТК также сообщил, что консорциум в 2018 году планирует совершить выплаты по долгу акционерам в размере 1,3 миллиарда долларов США.

За первый квартал 2018 года, 29 марта были осуществлены платежи по долгу акционерам в размере 310 миллионов долларов в пользу акционеров.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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