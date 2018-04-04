КТК установил новый рекорд месячной отгрузки нефти

4 апреля 2018 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В марте 2018 года на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) установлен новый рекорд месячной отгрузки, сообщает пресс-служба КТК.

Объемы перевалки нефти составили 5 506 294 тонн (43 609 021 баррелей), что почти на 6 процентов выше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2017 года – тогда на Морском терминале КТК отгрузили 5 196 229 тонн нефти.

Мартовские результаты текущего года оказались на 11,7 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что в марте 2017 года на танкеры КТК было отгружено 4 929 486 тонн нефти.

Отметим, что с начала 2018 года по 2 апреля на терминале обработано 140 танкеров (из них 50 судов пришлось на март), которые приняли в свои танки более 15 миллионов тонн нефти.

Внушительный рост показателей основной деятельности КТК стал возможен благодаря реализованному консорциумом проекту расширения мощностей трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск.

Только в 2017 году в эксплуатацию введены шесть новых нефтеперекачивающих станций (НПС): А-НПС-4А и А-НПС-5А в Астраханской области, НПС-8 в Краснодарском крае, НПС-5 на Ставрополье, А-НПС-3А в Казахстане, а также НПС-2 в Калмыкии, которая успешно завершила стадию комплексных испытаний и была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию.

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ.

Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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