Крупная китайская нефтехимическая корпорация намерена превратиться в "зеленое" предприятие к 2023 году

Китайская нефтехимическая корпорация "Синопек" официально запустила план действий, согласно которому корпорация должна превратиться в экологически чистое, высокоэффективное и низкоуглеродистое предприятие к 2023 году, сообщает агентство "Синьхуа".

Как предусматривается в плане, бензин и дизельное топливо, выпускаемые на заводах "Синопека" в 2018 году, должны соответствовать государственному экологическому стандарту VI, который эквивалентен стандарту Евро-VI.

В течение ближайших шести лет доля выпускаемых "Синопеком" экологически чистых энергопродуктов должна превысить 50 процентов, в то же время будет построено по всей стране 1000 новых газозаправочных станций для автомобилей.

Кроме того, к 2023 году корпорация должна повысить способность поставок природного газа до 60 миллиардов кубометров в год, будут сданы в эксплуатацию газопроводы общей протяженностью в 10 тысяч километров, а пропускная способность сжиженного природного газа достигнет 26 миллионов тонн в год.

"В новую эру мы рассчитываем предоставлять обществу более чистую энергию и более зеленую продукцию, таким образом мы стремимся к осуществлению зеленого и низкоуглеродистого развития корпорации", - отметил заместитель генерального директора "Синопека" Цзяо Фанчжэн.

Согласно годичному отчету "Синопека", в 2017 году чистая прибыль корпорации выросла на 9,8 процента в годовом выражении, достигнув 51,2 миллиарда юаней (8,1 миллиарда долларов).

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