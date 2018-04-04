Каспийский трубопроводный консорциум не изменит тарифы в 2018 г.

4 апреля 2018 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) не планирует менять тариф на свои услуги в 2018 году.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор КТК Николай Горбань, передают в среду казахстанские СМИ.

«На сегодняшний день мы не планируем менять тариф, и обсуждения по этому поводу среди акционеров не проводятся», - сказал Горбань.

Он также отметил, что проект расширения КТК фактически завершен.

“Механическая мощность трубопроводной системы составляет 67 миллионов тонн, что является проектным показателем, которого мы достигли в декабре прошлого года”, - сказал Горбань.

Напомним, что в марте 2018 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) установлен новый рекорд месячной отгрузки.

Объемы перевалки нефти составили 5 506 294 тонны (43 609 021 баррель), что почти на шесть процентов выше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2017 года – тогда на морском терминале КТК отгрузили 5 196 229 тонн нефти.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ЕБРР поддерживает проекты возобновляемой энергетики Казахстана (Эксклюзив)
Энергетика 17:49
Руководство АО «КазТрансОйл» вылетело в Батуми для переговоров с бастующими
Казахстан 15:52
Минобороны Казахстана объявляет тендер на закупку медпрепаратов
Тендеры 15:12
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 15:03
КТК установил новый рекорд месячной отгрузки нефти
Энергетика 13:41
Оглашены планы КТК по транспортировке нефти в 2018 году
Энергетика 11:50
Казахстан увеличил экспорт свинца
Бизнес 10:12
Си Цзиньпин: Казахстан имеет значительный авторитет на международной арене
Казахстан 09:26
Казахстанский тенге держится стабильно по отношению к доллару США
Бизнес 3 апреля 17:54
Увеличится экспорт сельхозпродуктов Казахстана в Китай (Эксклюзив)
Бизнес 3 апреля 17:42
Казахстан увеличит производство и экспорт сельхозпродукции (Эксклюзив)
Бизнес 3 апреля 17:37
Казахстан вернул тысячи тонн карантинной продукции странам-экспортерам
Бизнес 3 апреля 15:34
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на ремонт дорог
Тендеры 3 апреля 14:50
Оглашен список наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане от Казахстана
Политика 3 апреля 12:57
Казахстанское АО «Озенмунайгаз» объявляет тендер на ликвидацию скважин
Тендеры 3 апреля 11:49
Правительство Казахстана огласило прогнозы по росту ВВП в 2018 г.
Бизнес 3 апреля 11:25
Оглашены объёмы поставок российской нефти в Узбекистан в 2018 году
Энергетика 3 апреля 11:16
Индикатор KazPrime остается стабильным
Бизнес 3 апреля 10:51