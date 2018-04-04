Каспийский трубопроводный консорциум не изменит тарифы в 2018 г.

БАКУ /Trend/ - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) не планирует менять тариф на свои услуги в 2018 году.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор КТК Николай Горбань, передают в среду казахстанские СМИ.

«На сегодняшний день мы не планируем менять тариф, и обсуждения по этому поводу среди акционеров не проводятся», - сказал Горбань.

Он также отметил, что проект расширения КТК фактически завершен.

“Механическая мощность трубопроводной системы составляет 67 миллионов тонн, что является проектным показателем, которого мы достигли в декабре прошлого года”, - сказал Горбань.

Напомним, что в марте 2018 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) установлен новый рекорд месячной отгрузки.

Объемы перевалки нефти составили 5 506 294 тонны (43 609 021 баррель), что почти на шесть процентов выше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2017 года – тогда на морском терминале КТК отгрузили 5 196 229 тонн нефти.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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