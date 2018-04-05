Изменены сроки завершения первой скважины на азербайджанском газовом месторождении

5 апреля 2018 12:21 (UTC+04:00)

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