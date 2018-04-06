На казахстанском месторождении «Кашаган» уменьшился объем добычи нефти и газа

6 апреля 2018 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На казахстанском нефтегазовом месторождении «Кашаган» снизился уровень добычи нефти и газа. Об этом в пятницу на заседании правительства Казахстана сказал вице-министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, передают казахские СМИ.

Несмотря на то, что существенных проблем на месторождении не наблюдается, остановлена работа ряда скважин на морском острове «Д» месторождения «Кашаган».

Задержка, по словам министра, связана с выполнением плановых работ по анализу приемистости пласта месторождения, которые начались во второй половины марта.

«Мы остановили закачку газа, а рост добычи на «Кашагане» в первую очередь зависит от закачки газа. В прошлом году мы наблюдали определенные технические сложности с приемистостью пласта, то есть газ принимался не так, как мы ожидали. В последнее время мы заметили положительные изменения и хорошую тенденцию», - сказал Мирзагалиев на пресс-конференции.

По словам замминистра, было принято решение о приостановке до середины апреля добычи нефти и газа из шести скважин, для того, чтобы оценить технологические сложности с приемистостью пласта.

Вице-министр отметил, что добыча на «Кашагане» в настоящее время снизилась со средних 300 тысяч баррелей в сутки до 200-215 тысяч баррелей. Ожидается, что в середине апреля скважины снова будут запущены, и объем добычи вернется к 300 тысячам баррелей в сутки.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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