Новак: Сотрудничество стран ОПЕК+ может быть бессрочным

6 апреля 2018 13:33 (UTC+04:00)

Сотрудничество стран ОПЕК+ может быть бессрочным, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам, передает РИА Новости.

"Мы вообще бы могли создать бессрочное соглашение. Например, у нас есть Форум стран-экспортеров газа [ФСЭГ, международная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа], который работает с 2009 года. Там же не написано, что ФСЭГ на 10 лет создан для обсуждения ситуации на газовых рынках. Это [наше сотрудничество со странами ОПЕК+] вообще может быть бессрочно", — сказал Новак.

По его словам, это де-факто страны ОПЕК+ уже представляют собой некую организацию, встречи которой регулярно проходят для обсуждения сделки. Причем участие в обсуждении могут принимать не только страны-экспортеры нефти, но и просто страны-производители. При этом Новак особо подчеркнул, что формат возможного сотрудничества еще обсуждается, и вариант с созданием новой организации – лишь один из возможных.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Участники сделки не раз выступали с идей о том, что по завершению соглашения ОПЕК+, сотрудничество между его участниками по мониторингу рынка нефти должно сохраниться. В марте министерский мониторинговый комитет сделки призвал участников рассмотреть варианты дальнейшей институционализации сложившегося союза.

Позднее в марте СМИ со ссылкой на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана сообщило, что Эр-Рияд и Москва прорабатывают вариант заключения соглашения на 10-20 лет о кооперации на рынке нефти. В начале апреля Новак подтвердил, что страны действительно обсуждают механизм долгосрочного взаимодействия стран ОПЕК+, который бы включал мониторинг рынка, обмен информацией, совместные действия при необходимости. Не исключается создание отдельной организации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Россия 14:46
Росатом уже инвестировал около $3 млрд в строительство АЭС "Аккую" в Турции
Россия 14:29
Путин провел телефонный разговор с президентом Франции
Россия 13:36
Росавиация обеспокоена возобновлением полетов в Египет
Россия 13:35
В Telegram напомнили позицию компании по требованиям ФСБ
Другие страны 13:03
Минсельхозпрод: Беларусь готова оказать содействие России в развитии молочной отрасли
Беларусь 12:42
Узбекистан усилит контроль над качеством экспортируемой плодоовощной продукции
Узбекистан 12:34
Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к Telegram
Россия 12:14
МИД Казахстана и России обсудили вопросы укрепления региональной безопасности
Казахстан 11:46
Постпред России призвал США выполнять обязательства по сделке с Ираном
Ядерная программа 11:42
В России не видят причин для отказа от ядерной сделки с Ираном
Россия 11:28
Российские компании осваивают пищевой рынок Узбекистана
Бизнес 10:54
Четыре российских дипломата покинули Канаду
Россия 09:58
Путин назначил нового посла в Израиле
Россия 5 апреля 20:24
Хантсман отметил важность задачи стабилизации отношений России и США
Россия 5 апреля 20:09
Пакистан намерен закупить российские танки Т-90
Россия 5 апреля 19:40
Лавров: США пытаются пересмотреть ключевые международные договоренности
США 5 апреля 17:37
Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом
Узбекистан 5 апреля 16:44