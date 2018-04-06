SOCAR за 15 лет ввела в эксплуатацию более 1200 скважин

6 апреля 2018 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR за последние 15 лет ввела в эксплуатацию 1222 новые скважины, сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в интервью сайту правящей партии "Ени Азербайджан", опубликованном в пятницу.

По его словам, для снабжения перерабатывающей промышленности сырьем основная задача азербайджанских нефтяников в последние годы заключалась в том, чтобы сохранить стабильный уровень производства.

"Известно, что нефтяная промышленность Азербайджана имеет древнюю историю, поэтому азербайджанские нефтяники как пионеры нефтедобычи во всем мире имеют богатый опыт. Однако многие месторождения, находящиеся в настоящее время на балансе SOCAR, истощаются, поскольку они эксплуатируются на протяжении многих лет, что, в свою очередь, приводит к естественному снижению производства. Тем не менее, благодаря большому опыту и компетентности азербайджанских нефтяников нам удалось сохранить стабильную добычу нефти на старых месторождениях и даже добиться наивысшего уровня добычи за последние несколько лет на многих из них", - сказал Абдуллаев.

Он отметил, что это связано, прежде всего, с расширением буровых работ.

"В течение последних 15 лет было проведено более 2 миллионов метров буровых работ и завершено и введено в эксплуатацию 1222 новых скважин. Эта линия продолжится и в будущем", - сказал Абдуллаев.

В 2017 году SOCAR пробурила 115,2 тысячи метров, на 100 процентов выполнив установленный план

(Автор: Максим Цурков)

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