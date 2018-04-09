Нефть дорожает после существенного снижения цены

9 апреля 2018 09:44 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть повышаются в понедельник утром в рамках коррекции после того, как в пятницу они упали в среднем на 2% на фоне статданных из США, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45% - до 67,41 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,4% - до 62,31 доллара за баррель.

Коррекционный рост на рынке нефти отмечается после того, как в пятницу стоимость "черного золота" существенно опустилась на фоне данных об увеличении числа буровых установок в США выше одной тысячи штук. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, завершившуюся 6 марта, число буровых установок в США выросло на 10 штук, или более чем на 1%, до 1003 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 164 штук, или на 19,5%.

В то же время на нефтяные цены некоторое влияние оказывает неопределенность относительно возможных торговых пошлин со стороны США в отношении Китая. "Цены на нефть восприимчивы к напряженности в торговых отношениях между Китаем и США", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Phillip Futures. В то же время эксперты добавили, что поддержку ценам на нефть оказывает возможность продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 2019 год.

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