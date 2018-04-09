Китай увеличил импорт газа на 40,5%

В январе-феврале 2018 года объём производства газа в Китае достиг 26,5 миллиарда кубометров.

Об этом, как передает People's Daily, говорится в докладе по обороту природного газа Государственного комитета по развитию и реформам Китая.

Согласно докладу, по сравнению с предыдущим годом объем производства вырос на 4,9 процента; объём импортированного газа составил 19,7 миллиарда кубометров, то есть вырос на 40,5 процента; объём видимого потребления газа составил 45,8 миллиарда кубометров (рост на 17,6 процента).

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