Более 91% импортируемой Украиной нефти приходится на Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года Азербайджан экспортировал в Украину нефти на 107 миллионов долларов, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

Как отмечается, на Азербайджан пришлось 91,4 процента поставок нефти в Украину.

Далее следуют Алжир (6,1 процента) – 7,2 миллиона долларов, Иран (1,5 процента) - 1,84 миллиона долларов и другие страны (0,9 процента) – 1,1 миллиона долларов.

Всего за первый квартал 2018 года Украина импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 117,1 миллиона долларов, что на 42,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С 10 марта 2017 года "Укртранснафта", оператор нефтетранспортной системы Украины, возобновила работу участка нефтепровода из Одессы в Кременчуг и начала транспортировку азербайджанской нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ. Подписанное в конце 2016 года соглашение подразумевало транспортировку в 2017 году не менее 1,3 миллиона тонн нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ.

Кременчугский НПЗ перерабатывает Azeri Light с декабря 2016 года, однако раньше нефть поставлялась на завод железнодорожным транспортом.

(Автор: Максим Цурков)

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