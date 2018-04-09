Китай увеличил производство электроэнергии на 10%

9 апреля 2018 18:44 (UTC+04:00)

В первом квартале 2018 года объем выработанной в Китае электроэнергии составил 1,57 триллиона киловатт-часов, что на 10 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

В частности, объем электроэнергии, выработанной тепловыми электростанциями, на которые приходится более 70 процентов электроэнергетических мощностей Китая, вырос на 8,7 процента, объем электроэнергии, выработанной гидроэлектростанциями, - на 2,7 процента.

Вместе с этим объем выработки электричества с помощью ветряных, солнечных и ядерных установок вырос на 37,9 процента, 58,7 процента и 12,7 процента соответственно.

Темпы роста объема выработки электроэнергии в стране в 2017 году составили 5,9 процента

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