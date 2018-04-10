Прокачка нефти по Баку-Новороссийск продолжается

10 апреля 2018 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прокачка нефти из Азербайджана по трубопроводу Баку-Новороссийск продолжается, сказал во вторник Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

«Прокачка нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск идет нормальным ходом. Возможно, было краткосрочное приостановление», - сказал источник.

Ранее Reuters сообщило со ссылкой на российскую компанию «Транснефть», что прокачка нефти из Азербайджана по нефтепроводу Баку-Новороссийск приостановлена.

Отметим, что азербайджанская госнефтекомпания SOCAR через Новороссийск осуществляет экспорт нефти, добываемой на собственных месторождениях, а также нефти СП и операционных компаний, работающих на сухопутных месторождениях Азербайджана.

Нефть доставляется в порт по нефтепроводу Баку-Новороссийск, оператором которого является SOCAR.

SOCAR в 2017 году транспортировала по трубопроводу Баку-Новороссийск 1,5 миллиона тонн нефти против 1,3 миллиона тонн, транспортированных в 2016 году.

(Авторы: Максим Цурков, Ляман Зейналова)

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