SOFAZ ожидает в 2018 году более высоких доходов

11 апреля 2018 14:04 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) за первый квартал выросли примерно на два миллиарда долларов, сказал журналистам в среду глава фонда Шахмар Мовсумов.
По его словам, цены на нефть находятся на более высоком уровне, чем заложено в прогнозах фонда.
"Это, конечно, повлияет на средства, которые получит фонд до конца года. Каким будет этот рост зависит от цены на нефть. Если цены будут на таком же уровне, что и в первом квартале, то и доходы будут высокими. В течение первого квартала активы фонда выросли примерно на два миллиарда долларов", - сказал Мовсумов.
Бюджет Нефтяного фонда на 2018 год прогнозировался при цене нефти в 45 долларов за баррель, против 40 долларов в 2017 году.
Доходы бюджета SOFAZ в этом году прогнозируются на уровне 11,56 миллиарда манатов.
Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Максим Цурков, Илькин Иззят)

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