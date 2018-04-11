Цены на нефть Brent и WTI достигли максимумов с декабря 2014 года

Цена на нефть марки Brent впервые со 2 декабря 2014 года превысила 73 доллара за баррель, а нефть марки WTI подорожала до 67 долларов за баррель впервые с 4 декабря 2014 года, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Cтоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,25% — до 72,52 доллара за баррель, при этом в ходе торгов достигала уровня в 73,09 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,27%, до 67,02 доллара за баррель.

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