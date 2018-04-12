Финляндия дала второе разрешение на строительство "Северного потока - 2"

Агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало разрешение на использование финских вод для строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг, передает ТАСС.

"Агентство выдало в соответствии с законом об использовании финских вод разрешение проекту "Северный поток - 2" между Россией и Германией [на прокладку газопровода] в финской исключительной экономической зоне", - отмечается в сообщении.

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