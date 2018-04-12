Финляндия дала второе разрешение на строительство "Северного потока - 2"

12 апреля 2018 10:26 (UTC+04:00)

Агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало разрешение на использование финских вод для строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг, передает ТАСС.

"Агентство выдало в соответствии с законом об использовании финских вод разрешение проекту "Северный поток - 2" между Россией и Германией [на прокладку газопровода] в финской исключительной экономической зоне", - отмечается в сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Премьер Австралии призвал Россию способствовать расследованию в Думе
Россия 10:15
Дипломаты КНДР и Южной Кореи напишут "Тотальный диктант" на одной площадке
Россия 09:25
Новый госсекретарь США пообещал завершить эру "мягкой" политики в отношении России
США 05:11
Россия и Узбекистан договорились об увеличении частот для авиаперевозчиков
Узбекистан 11 апреля 22:42
Мнучин выступил против введения санкций в отношении госдолга России
США 11 апреля 22:22
Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Россия 11 апреля 22:17
В Facebook не видели попыток России или Китая получить данные пользователей
США 11 апреля 20:50
В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами
Россия 11 апреля 20:37
Путин: РФ готова к взаимодействию с Италией с учетом ее председательства в ОБСЕ
Россия 11 апреля 19:32
Путин рассказал о постепенном возобновлении полетов в Египет
Россия 11 апреля 19:08
Генштаб ВС России гарантировал экспертам ОЗХО безопасность в Восточной Гуте
Россия 11 апреля 18:40
В Израиле поблагодарили Россию за сохранение памяти о Холокосте
Израиль 11 апреля 18:33
Посол: Россия готова упростить визовый режим для граждан Турции
Россия 11 апреля 17:54
Москва и Подмосковье голосуют на выборах президента Азербайджана
Политика 11 апреля 17:32
Полад Бюльбюль оглы: Азербайджанский народ сделает правильный выбор
Политика 11 апреля 17:23
Россия готовится к ратификации Договора о стратегическом партнерстве с Туркменистаном
Туркменистан 11 апреля 16:55
Трамп предложил России остановить гонку вооружений
США 11 апреля 16:42
Захарова ответила на заявление Трампа о готовящемся ударе США по Сирии
Россия 11 апреля 16:03