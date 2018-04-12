Азербайджан и Иран подписали договор о купле-продаже электроэнергии

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерэнержи" (главный производитель электроэнергии в Азербайджане) и иранская государственная энергетическая компания Tavanir заключили соглашение о купле-продаже электроэнергии, говорится в распространенном в четверг сообщении минэнерго Азербайджана.

Согласно сообщению, договор был подписан в рамках визита азербайджанской делегации под руководством заместителя министра энергетики страны Натига Аббасова в Иран.

В ходе визита была проведена встреча в министерстве энергетики Ирана, на которой обсуждались вопросы обеспечения торговли электроэнергией между двумя странами, регулирования совместной деятельности энергосистем Азербайджана, Ирана и России, а также транзит энергии в третьи страны.

"Также был подписан договор о купле-продаже электроэнергии между ОАО "Азерэнержи" и компанией Tavanir, занимающейся производством, распределением и передачей электроэнергии в Иране. Документ подписали президент "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев и председатель правления Tavanir Араш Корди. Согласно договору, с июня текущего года для регионов Мугань и Астара (в островном режиме) "Азерэнержи" начнет импорт 180 МВт электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также стороны договорились о проведении в Баку 26 апреля трехсторонней встречи по реализации процесса объединения энергосистем Азербайджана, Ирана и России и обсудили развитие энергетического коридора Иран-Азербайджан-Грузия.

(Автор: Максим Цурков)

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