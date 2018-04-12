Фотоэлектрическая дорога в Китае за 100 дней выработала электричества на 100 тыс. кВт-ч

12 апреля 2018 18:16 (UTC+04:00)

За 100 с лишним дней эксплуатации первый в Китае тестовый участок скоростной автодороги, покрытый фотоэлектрическими панелями, выработал почти 100 тысяч кВт-ч электричества, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на корпорацию развития транспорта "Цилу" (провинция Шаньдун, Восточный Китай).

Данный фотоэлектрический участок протяженностью 1 080 метров расположен в городе Цзинань, административном центре провинции Шаньдун. Он начал вырабатывать электричество 26 декабря 2017 года, а спустя два дня по нему было официально открыто движение.

К утру девятого апреля объем выработки электроэнергии на этом участке трассы достиг 96,02 тысяч кВт-ч, в сутки он в среднем генерировал около 923 кВт-ч электричества.

Выработанная электроэнергия питала дорожные фонари, информационные дисплеи на дороге и автоматическую систему распыления антигололедных реагентов, обеспечивала электричеством туннели и пункты взимания платы за проезд. Избыточная энергия передавалась в электросеть.

В будущем фотоэлектрическое дорожное полотно позволит выполнять функции, связанные с беспроводной зарядкой движущихся по трассе электромобилей, стаиванием снега и льда за счет электрического подогрева, сбором и анализом больших данных.

Конструктор фотоэлектрической дороги, профессор университета Тунцзи (Шанхай) Чжан Хунчао сообщил, что суммарная площадь солнечных панелей, которыми покрыт более чем километровый участок дороги, составляет 5 875 квадратных метров. Их пиковая мощность достигает 817,2 кВт, проектный срок эксплуатации составляет 20 лет.

Чжан Хунчао сказал, что дорожное полотно данного участка состоит из трех слоев - светопроницаемого бетонного покрытия, солнечных панелей, сделанных из кристаллического кремния, и водонепроницаемого защитного слоя. Общая толщина трех слоев не превышает трех сантиметров.

Как сообщил председатель правления корпорации "Цилу" Сюй Чуньфу, за 100 с лишним дней после начала эксплуатации указанного фотоэлектрического участка ежедневно по нему проезжали в среднем более 40 тысяч автомобилей. Поверхность трассы продемонстрировала хорошие показатели несущей способности и сопротивления скольжению, в том числе в экстремальных погодных условиях.

"Солнечная дорога", на самом деле, не новинка мирового масштаба. Инициатива прокладки такой дороги была выдвинута в 2006 году в США. Затем, в конце 2016 года, во Франции открыли тестовый участок дороги, покрытый солнечными панелями.

Тем не менее, в отличие от иностранных коллег, китайским исследователям и инженерам удалось значительно снизить стоимость реализации проекта и решить ряд других технических проблем.

Если во Франции создание "солнечной дороги" обошлось в 2000 евро за квадратный метр, то в Китае эту цифру смогли снизить более чем на 50 процентов.

При этом прозрачный материал, который использовали в Китае в качестве верхнего слоя покрытия дороги, оказался более прочным, чем французский аналог.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Индекс цен производителей Китая в марте вырос на 3,1%
Бизнес 18:24
Гелиоэлектростанции на пустырях помогают бороться с бедностью в китайских деревнях (ФОТО)
Китай 18:10
В Сянгане открылась выставка электроники Global Sources Electronics (ФОТО)
ИКТ 18:00
Премьер Госсовета КНР призвал к улучшению условий ведения бизнеса в Шанхае (ФОТО)
Бизнес 16:07
В Минске прошла китайско-белорусская бизнес-встреча (ФОТО)
Бизнес 15:39
Китайские ученые изобрели уникальную технологию хранения данных (ФОТО)
ИКТ 15:06
Китай готов укреплять сотрудничество по инициативе "Один пояс - один путь"
Китай 13:41
Китай заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью
Беларусь 09:47
Китай пообещал дать отпор США за односторонние действия
Китай 09:28
Китай заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью - Люй Синьхуа
Китай 05:10
В Facebook не видели попыток России или Китая получить данные пользователей
США 11 апреля 20:50
Китай приветствует усилия Ирана развивать сотрудничество в мирном атоме
Китай 11 апреля 17:50
Глава МИД Китая Ван И посетит Японию
Китай 11 апреля 13:02
Китай будет жестко контролировать и изучать возможности применения криптовалют
Китай 11 апреля 11:27
Китайская таможня потребовала вернуть обратно в США 490 тонн мусора
Китай 11 апреля 11:24
Запуск торгов между Шанхайской и Лондонской биржами намечен на 2018 год
Китай 11 апреля 09:38
Китай не будет реагировать на торговый конфликт с США обесцениванием юаня
Китай 11 апреля 09:33
В Китае семь человек пропали, еще 13 пострадали при взрыве машины
Китай 11 апреля 08:06