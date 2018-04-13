Цены на нефть снижаются после роста до трехлетних максимумов

13 апреля 2018 09:18 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром после роста ранее на неделе до максимумов более чем за три года на фоне геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 7.21 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31%, до 71,8 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,34% — до 66,84 доллара за баррель.

В среду цены нефти Brent и WTI подскочили до максимумов с декабря 2014 года — до 73 и 67 долларов за баррель соответственно на фоне роста геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии. В пятницу нефтяные котировки корректируются вниз. Как отмечают аналитики, несмотря на текущее снижение цен, по итогам недели их рост может составить около 7%, что является самым сильным недельным повышением с июля 2017 года.

Участники торгов также продолжают оценивать апрельский доклад ОПЕК, в котором организация повысила прогноз на 2018 год по росту спроса на нефть в мире на 0,03 миллиона баррелей в сутки, до 1,63 миллиона баррелей в сутки. В этом году спрос прогнозируется примерно на уровне 98,7 миллиона баррелей в сутки. В то же время ОПЕК повысила и прогноз по росту в 2018 году предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в картель, — примерно на 0,04 миллиона баррелей в сутки, до 1,71 миллиона баррелей в сутки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Открытое заседание Совбеза ООН по Сирии состоится в пятницу
В мире 07:18
Трамп еще не принял окончательного решения по Сирии - Белый дом
США 00:59
Кабмин Британии отметил необходимость координировать действия по Сирии с США и Францией
Европа 12 апреля 23:41
Швеция внесла в СБ ООН новый проект резолюции по расследованию химатак в Сирии
В мире 12 апреля 21:00
Мэттис: Трамп еще не принял решение об ударе по Сирии
США 12 апреля 20:32
Мэттис назвал цель присутствия США в Сирии
США 12 апреля 20:26
Швеция предложила направить в Сирию миссию высокого уровня по разоружению
Европа 12 апреля 20:22
Путин и Эрдоган отметили важность обеспечения условий для работы инспекторов ОЗХО в Сирии
Турция 12 апреля 18:30
ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в РФ в 2018 году
Энергетика 12 апреля 18:27
ОПЕК в марте выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 161%
Энергетика 12 апреля 18:25
Лавров обсудит с главой МИД Австрии борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии
Россия 12 апреля 17:48
"Эль-Аль" меняет маршруты полетов из-за возможной атаки на Сирию
Израиль 12 апреля 17:46
Макрон заявил о наличии доказательств использования Дамаском химоружия
Европа 12 апреля 15:27
Трамп заявил, что никогда не называл дату удара по Сирии
США 12 апреля 14:42
Меркель обсудила с Макроном ситуацию в Сирии и международную обстановку
Европа 12 апреля 14:29
Песков: Россия и США используют канал связи между военными по Сирии
Россия 12 апреля 13:26
Два самолета-разведчика США прибыли на Крит
США 12 апреля 12:32
Цены на нефть продолжают расти после скачка до максимумов с 2014 г накануне
Энергетика 12 апреля 10:07