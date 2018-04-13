Китай четвертый раз за год повысил розничные цены на бензин и дизельное топливо

13 апреля 2018 20:22 (UTC+04:00)

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР объявил о решении повысить с 13 апреля розничные цены на бензин и дизельное топливо, сообщает агентство "Синьхуа".

По причине роста цен на нефть на международном рынке розничные цены на бензин и дизельное топливо в Китае вырастут на 55 юаней (около 8,75 долларов) и 50 юаней за тонну соответственно.

Это четвертая по счету корректировка цен на нефтепродукты в сторону повышения в этом году. Корректировка проводится в соответствии с недавними изменениями ценовой конъюнктуры на международном рынке и действующим в Китае механизмом образования цен на нефтепродукты.

Госкомитет потребовал от ведущих китайских нефтяных компаний - PetroChina, Sinopec и CNOOC надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, и гарантировать стабильность рыночных поставок.

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