Азербайджанский специалист назначена на должность в лондонском офисе BP

14 апреля 2018 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Лейла Новрузова назначена директором по человеческим ресурсам Службы глобального бизнеса в лондонском офисе компании BP, говорится в сообщении компании.

Ранее Новрузова занимала должность вице-президента по человеческим ресурсам в BP-Azerbaijan.

Напомним, что ранее руководитель отдела по планированию и коммерческим операциям BP в Азербайджане, Грузии и Турции, а также в регионе Северной Африки и Ближнего Востока Эмиль Исмайлов был назначен вице-президентом ВР в Австралии.

(Автор: Илькин Шафиев)

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