Нефть слегка растет на геополитической напряженности в Сирии

16 апреля 2018 02:05 (UTC+04:00)

Стоимость нефти в понедельник на открытии торгов демонстрирует рост в пределах одного процента на фоне геополитической напряженности, связанной с ударами США по Сирии, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 01:18 (GMT+4) стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,76 процента — до 72,57 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,39 процента — до 67,33 доллара.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

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