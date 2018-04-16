Нефтяная корзина ОПЕК 13 апреля подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 13 апреля составила 69,29 доллара за баррель, что на 0,56 доллара больше по сравнению с показателем прошлого четверга, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются, несмотря на рост геополитической напряженности после ракетных атак по Сирии.

По состоянию на 12:24 понедельника, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,63 процента - до 71,4 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 1,39 процента - до 66,45 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)