Японская компания планирует наладить в Узбекистане производство бензина из газа

16 апреля 2018 17:53 (UTC+04:00)

Японская Kawasaki Heavy Industries Ltd планирует принять участие в строительстве завода по переработке природного газа в бензин (gas to gasoline — GTG) в Узбекистане, передаёт в понедельник Sputnik Узбекистан.

"Kawasaki Heavy Industries изучает вопрос строительства завода по производству бензина из природного газа по технологии GTG", — сообщил РИА Новости в понедельник представитель АО "Узбекнефтегаз".

Представитель "Узбекнефтегаза" уточнил, что японская компания может привлечь кредиты и займы правительства Японии для строительства подобного газохимического завода. "Переговоры находятся на начальной стадии, в апреле-мае намечен визит делегации японской компании для обсуждения проекта", — добавил представитель "Узбекнефтегаза".

Ранее сообщалось, что консорциумом японской Kawasaki Heavy Industries Ltd и турецкой Rоnesans Turkmen в 2018 году планируют построить газохимический комплекс по переработке природного газа в бензин в Овадандепе (Красивый холм) под Ашхабадом. С выходом на проектную мощность комплекс стоимостью 1,7 миллиарда долларов будет ежегодно перерабатывать 1,785 миллиарда природного газа, и производить 600 тысяч тонн высококачественного бензина марки А-92 по стандарту Евро-5.

В последние годы Узбекистан в условиях дефицита производства бензина из нефти активизировал реализацию проектов по производству моторного топлива из газа. В начале 2017 года Uzbekistan GTL, стопроцентная "дочка" "Узбекнефтегаза", приступила к строительству завода синтетического топлива (процесс GTL — gas to liquid) стоимостью 3,7 миллиарда долларов в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана.

В соответствии с утвержденным ТЭО проекта, завод будет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров газа и производить 743,5 тысячи тонн дизтоплива, 311 тысяч тонн авиакеросина, 431,1 тысячи тонн нафты и 20,9 тысячи тонн сжиженного газа в год. Срок реализации проекта — четыре года. Лицензиаром продукции выступает Sasol из ЮАР, строителем "под ключ" технологической части завода — южнокорейская Hyundai Engineering & Construction.

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Azernews Newspaper
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