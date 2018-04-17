Нефть дорожает на фоне возможных перебоев в поставках

17 апреля 2018 10:09 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются, поскольку инвесторы ожидают возможных перебоев в поставках из-за ситуации на Ближнем Востоке, отношений США и Ирана и кризиса в Венесуэле, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

Cтоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31%, до 71,64 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 66,52 доллара за баррель.

Основная поддержка нефтяным ценам исходит из рисков ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, опасений новых санкций США против Ирана и снижения добычи в Венесуэле в результате экономического кризиса.

Так, США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. При этом инвесторы в целом не ожидают эскалации конфликта. Возможное расширение санкций США против Ирана также положительно влияет на котировки. В понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что не ожидает решения о расширении санкций против Ирана, хотя ряд министров не исключали, что такая дискуссия возможна, в том числе в связи с намерением США выйти из ядерной сделки с Ираном.

Кроме того, по данным доклада ОПЕК за апрель, добыча нефти в Венесуэле продолжает стремительно падать, обновляя многолетние минимумы, - в марте на 55,3 тысячи баррелей в сутки, до 1,488 миллиона баррелей.

Стоимость нефти поддерживается таким большим количеством причин для потенциальных сбоев в поставках и рядом рыночных потрясений, считает глава отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Нефтяные цены снижаются после ракетной атаки по Сирии
Энергетика 16 апреля 10:07
Нефть слегка растет на геополитической напряженности в Сирии
Энергетика 16 апреля 02:05
Цены на нефть снижаются после роста до трехлетних максимумов
Энергетика 13 апреля 09:18
Цены на нефть продолжают расти после скачка до максимумов с 2014 г накануне
Энергетика 12 апреля 10:07
Цены на нефть Brent и WTI достигли максимумов с декабря 2014 года
Энергетика 11 апреля 19:29
Самир Шарифов: Азербайджан должен проводить независимую от нефтяных цен экономическую политику
Бизнес 11 апреля 13:37
Нефть дешевеет после данных по запасам нефти в США от API
Энергетика 11 апреля 10:01
Нефть дорожает на надеждах смягчения позиции КНР в споре с США
Энергетика 10 апреля 16:03
Цены на нефть продолжают расти на ослаблении опасений торговой войны
Энергетика 10 апреля 09:34
Нефть дорожает после существенного снижения цены
Энергетика 9 апреля 09:44
Нефтяные цены продолжают снижаться на эскалации торгового конфликта США и Китая
Энергетика 6 апреля 16:23
Нефть дешевеет на перспективах увеличения США пошлин на товары из Китая
Энергетика 6 апреля 10:51
Нефть дорожает на неожиданном сокращении запасов в США
Энергетика 5 апреля 10:43
Нефть дешевеет в ожидании недельных данных по запасам от минэнерго США
Энергетика 4 апреля 10:12
Правительство Казахстана огласило прогнозы по росту ВВП в 2018 г.
Бизнес 3 апреля 11:25
Мировые цены на нефть растут
Энергетика 2 апреля 09:36
Цены на нефть продолжают расти
Энергетика 30 марта 09:49
Цены на нефть снижаются
Энергетика 28 марта 09:32