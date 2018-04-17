Стала известна дата первых поставок азербайджанского газа в Европу (версия 2)

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ЭСКИШЕХИР /Trend/ - Первые коммерческие поставки газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу начнутся в марте 2020 года, сказал во вторник на пресс-конференции в турецком городе Эскишехир глава консорциума ТANAP Салтук Дюзйол.

По его словам, уже к июню 2019 года Турция завершит все работы, необходимые для начала заполнения ТАР азербайджанским газом. "Несмотря на то, что к этой дате сам TAP готов не будет, мы со своей стороны хотим выполнить все работы заблоговременно", - добавил он.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - Трансанатолийским (TANAP) - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Илькин Шафиев)

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