В Баку пройдет международный форум «Каспий и Центральная Азия –торговля, логистика, нефтепереработка»

17 апреля 2018 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - III Международный форум SOCAR «Каспий и Центральная Азия –торговля, логистика, нефтепереработка», совместно организованный Бакинской Высшей школой нефти (БВШН) и британской компанией Confidence Capital Ltd, пройдет 23-26 апреля этого года в столице Азербайджана.

Посвященный 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, он является важнейшим событием в нефтяном календаре региона. Участниками форума, на котором ожидаются выступления более 45 докладчиков, станут свыше 250 делегатов из 20 стран мира.

В фокусе этого международного мероприятия, который продлится три дня, будет анализ последних тенденций и перспектив развития сотрудничества в Каспийском регионе и Центральной Азии в области переработки, торговли и экспорта углеводородов. Состоится также обмен практической информацией по основным направлениям развития нефтегазовой индустрии, необходимой для принятия как стратегических решений, так и ведения ежедневных операций.

Первый день мероприятия его участники посвятят обсуждению целевых рынков нефти и нефтепродуктов, их ценообразованию и транспортировке в Каспийском регионе и Центральной Азии. В ходе презентаций на форуме будут рассмотрены трубопроводная, железнодорожная и морская логистика нефти и нефтепродуктов из региона и существующие и перспективные направления экспорта газа, состоятся обсуждения по таким вопросам, как эффективное управление проектами нефтепереработки и модернизации. В третий день будет представлен обзор технологического состояния предприятий нефтехимии Прикаспийского и Центрально-Азиатского регионов, проведен анализ спроса и предложения на продукты нефтехимии в регионе и его экспортного потенциала, а также рассмотрен опыт SOCAR в развитии сложных нефтехимических производств.

В заключительный день форума, 26 апреля, состоятся технические визиты его участников на отраслевые предприятия.

Делегатами форума станут руководители и специалисты государственных организаций, перерабатывающих предприятий, крупных нефтяных и транспортных компаний, банковских структур, юридических и консалтинговых фирм, а также компаний, специализирующихся на развитии современных промышленных технологий. Как и в предыдущие годы, в его работе примут участие менеджеры, руководители структурных подразделений и эксперты не только из стран СНГ, но и из Австрии, Бельгии, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Дании, Китая, Латвии, Литвы, ОАЭ, США, Турции, Франции и Швейцарии.

Более подробную информацию о форуме можно найти на сайте www.socarforum.com.

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Azernews Newspaper
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