МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2018 год

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год на 2,4 доллара — до 62,3 доллара за баррель по сравнению с предыдущим январским прогнозом, следует из апрельского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook, передает РИА Новости.

Прогноз средней цены нефти на 2019 год также повышен, на 1,8 доллара – до 58,2 доллара за баррель.

"Предполагаемая средняя цена на нефть по прогнозу МВФ на основе фьючерсов… 62,3 доллара за баррель в 2018 году и 58,2 доллара за баррель в 2019 году", — отмечается в докладе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.