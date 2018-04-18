SOCAR сократила выбросы вредных веществ почти наполовину

18 апреля 2018 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR в 2017 году сократила выбросы углекислого газа в рамках своих проектов до 5,891 миллиона тонн, сообщает в среду Natural Gas World со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что с 2010 года вредные выбросы удалось сократить на 45 процентов.

"Основными парниковыми газами среди выбросов в рамках проектов SOCAR являются метан, диоксид углерода и оксид азота. По данным министерства экологии, выбросы Азербайджана составляют в целом 51 миллион тонн в год, что примерно на 30 процентов ниже по сравнению с 1990 годом. Азербайджан надеется сократить этот показатель еще на 35 процентов к 2030 году в качестве вклада в глобальные усилия в области изменения климата", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, выбросы SOCAR, связанные со сжиганием газа на факеле, составляют 0,3 миллиона кубометров на тысячу баррелей нефтяного эквивалента в год, что является самым низким показателем среди десяти крупнейших экспортеров нефти в ЕС.

При факельном сжигании попутного газа в атмосферу выбрасываются большие объемы углекислого газа. По оценкам специалистов, ежегодно 140 миллиардов кубических метров попутного газа сжигаются на нефтяных месторождениях по всему миру, в результате чего в атмосферу попадает более 300 миллионов тонн углекислого газа, что эквивалентно выбросам выхлопных газов от около 77 миллионов автомобилей.

(Автор: Максим Цурков)

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