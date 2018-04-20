ОПЕК+ в июне может рассмотреть новый ориентир сделки

ОПЕК+ в июне может разработать новый целевой ориентир для сделки по ограничению добычи, сказал журналистам саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех, передает ТАСС.

"Мы должны посмотреть, как рынок ребалансируется после сезона низкого спроса в начале этого года. Мы должны работать над ориентиром, как я говорил уже", - заявил он.

"Вероятно, это будет более чем один критерий. Мы можем решить этот вопрос в июне", - сказал аль-Фалех, отметив, что пока альтернативный индикатор не найден. Ранее он говорил, что ОПЕК+ нужно продолжить сотрудничество с более релевантным целевым ориентиром, чем средний за пять лет уровень коммерческих запасов стран ОЭСР, который сейчас уже учитывает перенасыщенные запасы 2014 года.

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