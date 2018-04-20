Азербайджан профинансировал 78% своей доли в "Южном газовом коридоре"

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 20 апреля 2018 года ЗАО "Южный газовый коридор" инвестировало более девяти миллиарда долларов в рамках финансирования своего долевого участия в проекте, сообщили Trend в пятницу в ЗАО.

В компании отметили, что, общий объем расходов, который требуется ЗАО в рамках проекта в период с 2014 по 2020 годы, составляет 11,5 миллиарда долларов.

"На 20 апреля из этой суммы инвестировано более девяти миллиарда долларов, или 78,1 процента необходимых средств", - сказали в ЗАО.

"Южный газовый коридор", стоимостью более 40 миллиардов долларов является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

(Автор: Максим Цурков)

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