Cледующая после Вены встреча мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в Алжире

10-ое заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в сентябре в Алжире, сообщил ТАСС источник в Организации стран - экспортеров нефти. Такое решение принято в ходе заседания мониторингового комитета, которое в эти часы проходит в Джидде.

Девятое заседание комитета пройдет в Вене накануне очередной конференции ОПЕК+, которая намечена на 22 июня.

Собеседник ТАСС также отметил, что сегодняшнее заседание еще не окончено, и он не ожидает, что по его итогам министры вынесут какие-либо новые рекомендации по дальнейшей реализации сделки по сокращению добычи нефти.

Алжир - один из пяти членов министерского комитета, в который, помимо него, входит Россия от стран вне ОПЕК, а также три члена организации - Кувейт, Оман и Венесуэла. Заседания комитета проходят один раз в два месяца, встречи проводились уже в Эль-Кувейте, Санкт-Петербурге и Вене. Как правило, на заседании министры подводят итоги исполнения соглашения за прошедшие месяцы и выносят рекомендации по дальнейшей реализации договоренностей.

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