Cледующая после Вены встреча мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в Алжире

20 апреля 2018 13:30 (UTC+04:00)

10-ое заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в сентябре в Алжире, сообщил ТАСС источник в Организации стран - экспортеров нефти. Такое решение принято в ходе заседания мониторингового комитета, которое в эти часы проходит в Джидде.

Девятое заседание комитета пройдет в Вене накануне очередной конференции ОПЕК+, которая намечена на 22 июня.

Собеседник ТАСС также отметил, что сегодняшнее заседание еще не окончено, и он не ожидает, что по его итогам министры вынесут какие-либо новые рекомендации по дальнейшей реализации сделки по сокращению добычи нефти.

Алжир - один из пяти членов министерского комитета, в который, помимо него, входит Россия от стран вне ОПЕК, а также три члена организации - Кувейт, Оман и Венесуэла. Заседания комитета проходят один раз в два месяца, встречи проводились уже в Эль-Кувейте, Санкт-Петербурге и Вене. Как правило, на заседании министры подводят итоги исполнения соглашения за прошедшие месяцы и выносят рекомендации по дальнейшей реализации договоренностей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ОПЕК+ в июне может рассмотреть новый ориентир сделки
Энергетика 12:03
Избыток запасов нефти в мире снизился
Энергетика 11:34
Эксперт об условиях продления соглашения ОПЕК+
Энергетика 09:33
Новак и аль-Фалих обсудили сделку ОПЕК+
Энергетика 09:13
ОПЕК огласила прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 15 апреля 08:04
Азербайджанцы и австрийцы создали "Ковер-самолет" – презентация в Вене (ФОТО)
Культура 14 апреля 01:16
В МЭА считают, что соглашение ОПЕК+ может достичь цели уже к маю
Энергетика 13 апреля 12:38
Цены на нефть снижаются после роста до трехлетних максимумов
Энергетика 13 апреля 09:18
ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в РФ в 2018 году
Энергетика 12 апреля 18:27
ОПЕК в марте выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 161%
Энергетика 12 апреля 18:25
Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Алжире
Арабские страны 11 апреля 21:28
Число погибших при крушении военного самолета в Алжире выросло до 257‍ (Обновлено)
Арабские страны 11 апреля 17:06
Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения с ОПЕК в марте
Энергетика 10 апреля 16:11
Студенты Азербайджана и Австрии представят в Вене оригинальный "Ковер-самолет"
Культура 10 апреля 15:40
Новак: Сотрудничество стран ОПЕК+ может быть бессрочным
Энергетика 6 апреля 13:33
РФ и ОПЕК продолжат совместные действия по балансировке рынка после окончания сделки ОПЕК+
Россия 3 апреля 14:19
ИБР и ОПЕК финансируют многомиллионный транспортный проект в Таджикистане
Бизнес 3 апреля 14:19
Россия в марте выполнила сделку ОПЕК+ на 93,4%
Россия 2 апреля 15:27