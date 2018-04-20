Новак: Уровень исполнения соглашения ОПЕК+ с начала года составил 113%

Уровень исполнения соглашения странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти с начала года составил 113%. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Мы вышли на рекордный уровень по итогам марта. А с начала года этот показатель составил 113%", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в феврале этот показатель составлял 138%.

Новак также рассказал, что мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил необходимость продолжения сотрудничества после завершения сделки. "Неважно, когда рынок стабилизуется, мы пришли к заключению, что надо продолжать сотрудничество. Мы обсудим этот вопрос на заседании в июне", - сказал Новак.

Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу с начала 2017 года на 1,8 млн баррелей нефти в сутки к уровню октября 2016 года. На протяжении семи последних месяцев план перевыполняется в том числе за счет падения добычи в Венесуэле и ряде стран Африки.

Соглашение о сокращении добычи нефти между 24 странами действует с января 2017 года и уже дважды продлевалось. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень). Сейчас соглашение действует до конца 2018 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.