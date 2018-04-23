Узбекистан и Канада обсудили сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Канада обсудили расширение сотрудничества в сфере стимулирования инновационного развития реального сектора экономики страны. Об этом говорится в понедельник в сообщении министерства инновационного развития Узбекистана.

Согласно сообщению, обсуждение состоялось в рамках встречи заместителя министра Шерзода Шерматова с полномочным министром, советником по коммерческим и экономическим вопросам посольства Канады в Российской Федерации Энник Гулет.

Шерматов отметил, что на данном этапе деятельность руководства Узбекистана нацелена на ведение открытой и прозрачной политики с целью расширения внешнеэкономических связей и налаживания торгово-экономических отношений с зарубежными партнерами.

В частности, было отмечено, что особое внимание следует уделить кооперации в сфере подготовки кадров по различным направлениям для дальнейшего стимулирования экспорта IT-услуг и развития аутсорсинга среди населения Узбекистана.

Заместитель министра также сказал, что для достижения целей, поставленных президентом страны, важно наладить сотрудничество в реализации инновационных подходов к развитию топливно-энергетического комплекса Узбекистана путем поэтапного внедрения возобновляемых источников энергии с учетом успешного опыта развитых стран.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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