Азербайджан продолжает увеличивать долю прибыльной нефти в общем объеме добычи

БАКУ /Trend/ - С ноября 1997 года по первое апреля 2018 года из общего объема добытой с блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия нефти 56,6 процента пришлось на прибыльную нефть Азербайджана, сказал первый вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахт Юсифзаде в понедельник в ходе III Международного форума SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

По его словам, из 453 миллионов тонн добытой с АЧГ нефти 256 миллионов тонн приходятся на долю прибыльной нефти Азербайджана.