SOCAR рассказала о деталях сделки с Total по крупному газовому месторождению на Каспии

23 апреля 2018 13:52 (UTC+04:00)

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