Оглашены сроки запуска заводов Socar Polymer

БАКУ /Trend/ - Заводы по производству полиэтилена и полипропилена в рамках реализации проекта "Socar Polymer" будут запущены во втором и третьем кварталах 2018 года.

Об этом в понедельник на третьем международном форуме SOCAR под названием "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка" сказал заместитель директора SOCAR Polymer Фуад Ахмедов.

Он отметил, что запуск завода по производству полипропилена, строительство которого завершено на 90 процентов, ожидается в июне 2018 года.

"Стоимость проекта "Socar Polymer" составляет 800 миллионов долларов, и он направлен на производство востребованных на сегодня изделий из полиэтилена и полипропилена, которые в будущем будут экспортироваться на рынки Турции и стран СНГ, а также использоваться на внутреннем рынке Азербайджана", - сказал Ахмедов.

Он отметил, что большую поддержку в реализации проекта компании оказывает правительство Азербайджана, освобождая их от таких налогов, как НДС и других.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.