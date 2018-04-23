Ташкент не готов вкладываться в проект ТАПИ - российский эксперт

23 апреля 2018 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) интересен для Узбекистана, но Ташкент вряд ли вложится в него. Об этом, как сообщает в понедельник Sputnik Узбекистан, сказала доцент кафедры «Прикладной политологии» финансового университета при правительстве России Евгения Войко, комментируя возможность участия Узбекистана в строительстве газопровода.

О проекте ТАПИ, предположительно, пойдет речь в ходе визита Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент. Глава Туркменистана прибыл с двухдневным визитом в Узбекистан, где кроме всего прочего намерен обсудить возможное участие соседней страны в этом глобальном и капиталоемком энергетическом проекте.

По мнению эксперта, с одной стороны, Ташкенту в контексте его интеграционной внешней политики было бы интересно поддержать подобные начинания Ашхабада и извлечь для себя определенные выгоды. С другой стороны, это слишком затратный и очень рискованный проект, имеющий сомнительную рентабельность.

«Туркменистан давно инициирует этот проект, но сам не в состоянии профинансировать его. Спонсоры в лице арабских стран и России не готовы присоединиться к ТАПИ, видя в нем много рисков. Главные из них — нестабильная ситуация в Афганистане, а также сложные геологические условия на этой территории. Ташкент тоже будет просчитывать все риски, но вряд ли он готов вложить столько, сколько требует Ашхабад», — отметила Войко.

Эксперт заметила, что хотя Ташкенту и выгодны интеграционные проекты в макрорегионе, но ТАПИ только один из множества подобных объектов, но далеко не основной.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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