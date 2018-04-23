Оглашены сроки запуска заводов Socar Polymer (Версия 2)

23 апреля 2018 15:14 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:59)

БАКУ /Trend/ - Заводы по производству полипропилена и полиэтилена в рамках реализации проекта "Socar Polymer" будут запущены во втором и в третьем кварталах 2018 года.

Об этом в понедельник на третьем международном форуме SOCAR под названием "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка" сказал заместитель директора SOCAR Polymer Фуад Ахмедов.

Замдиректора отметил, что запуск завода по производству полипропилена, строительство которого завершено на 96,7 процента, ожидается в июне 2018 года.

Строительство завода по производству полиэтилена, запуск которого намечается на третий квартал 2018 года, в свою очередь, готово на 80,1 процента.

"Стоимость проекта "Socar Polymer" составляет 800 миллионов долларов, и он направлен на производство, востребованных на сегодня изделий из полиэтилена и полипропилена, которые в будущем будут экспортироваться на рынки Турции и стран СНГ, а также будут использоваться на внутреннем рынке Азербайджана", - сказал Ахмедов.

Замдиректора отметил, что большую поддержку в реализации проекта компании оказывает правительство Азербайджана, освобождая их от НДС и других налогов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
SOCAR о сроках запуска битумной установки на Бакинском НПЗ
Энергетика 16:02
Россия и Азербайджан намерены в разы увеличить объемы торговли - министр
Бизнес 14:52
Оглашены сроки проектирования нового газоперерабатывающего завода в Азербайджане
Энергетика 14:30
В 2019 году на азербайджано-российской границе будет построен новый мост - министр
Бизнес 14:23
Азербайджан и Россия упростят торговлю подакцизными товарами
Бизнес 14:19
Оглашены сроки запуска заводов Socar Polymer
Энергетика 13:59
SOCAR рассказала о деталях сделки с Total по крупному газовому месторождению на Каспии
Энергетика 13:52
В Азербайджане будут собирать грузовики ГАЗ
Бизнес 13:46
BP займется разработкой новых перспективных месторождений в Азербайджане
Энергетика 13:11
BP построила на территории Азербайджана восемь морских платформ
Энергетика 12:13
Азербайджан продолжает увеличивать долю прибыльной нефти в общем объеме добычи
Энергетика 11:15
Турция готова освободить торговлю с Азербайджаном от пошлин (Эксклюзив)
Бизнес 07:00
Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла
Общество 22 апреля 15:43
Бинали Йылдырым поздравил Новруза Мамедова в связи с назначением на пост премьер-министра Азербайджана
Политика 22 апреля 10:16
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 97 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 22 апреля 09:26
Азербайджан, Турция, Туркменистан и Афганистан начали обсуждение нового транспортного проекта
Бизнес 22 апреля 08:07
Ведущее китайское издание: Транспортные проекты Азербайджана создают широкие перспективы для взаимодействия членов ШОС с соседними регионами
Политика 21 апреля 23:03
Eurasia Daily: Азербайджан - лучшая площадка для переговоров РФ и НАТО
Политика 21 апреля 15:28