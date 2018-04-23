Оглашены сроки запуска заводов Socar Polymer (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Заводы по производству полипропилена и полиэтилена в рамках реализации проекта "Socar Polymer" будут запущены во втором и в третьем кварталах 2018 года.

Об этом в понедельник на третьем международном форуме SOCAR под названием "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка" сказал заместитель директора SOCAR Polymer Фуад Ахмедов.

Замдиректора отметил, что запуск завода по производству полипропилена, строительство которого завершено на 96,7 процента, ожидается в июне 2018 года.

Строительство завода по производству полиэтилена, запуск которого намечается на третий квартал 2018 года, в свою очередь, готово на 80,1 процента.

"Стоимость проекта "Socar Polymer" составляет 800 миллионов долларов, и он направлен на производство, востребованных на сегодня изделий из полиэтилена и полипропилена, которые в будущем будут экспортироваться на рынки Турции и стран СНГ, а также будут использоваться на внутреннем рынке Азербайджана", - сказал Ахмедов.

Замдиректора отметил, что большую поддержку в реализации проекта компании оказывает правительство Азербайджана, освобождая их от НДС и других налогов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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