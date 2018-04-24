"Южный газовый коридор" внесет вклад в устойчивость энергоснабжения в Европе - эксперт

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" (ЮГК) внесет вклад в устойчивость энергоснабжения в Европе и обеспечит дополнительные объемы газа из новых источников, сказала во вторник главный научный сотрудник Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана, эксперт Гюльмира Рзаева в ходе третьего Международного форума SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

По словам эксперта, "Южный газовый коридор" станет поворотным моментом с точки зрения поставок газа как минимум для трех стран Европы.

"Речь идет об Италии, где 38 процентов импорта приходится на "Газпром", Греции, где 40 процентов импорта приходится на российский газ, и Болгарии, где 36 процентов рынка зависит от импорта газа. Проект имеет гарантированный рынок на 25 лет в Европе и 15 лет в Турции, и, несмотря на рыночные потрясения ЮГК находится в выгодном положении из-за наличия обязательных соглашений", - сказала Рзаева.

Эксперт также отметила, что, несмотря на финансовый кризис на энергетическом рынке, финансирование проекта не является проблемой для партнеров и Азербайджана.

"Турция и Европа представляют собой перспективный рынок для большего импорта трубопроводного газа после 2020 года, и этот газ будет поступать из нетрадиционных источников", - сказала Рзаева.

Эксперт добавила, что благодаря разработке новых месторождений добыча газа в Азербайджане к 2028 году достигнет 50 миллиардов кубометров в год.

"Южный газовый коридор", стоимостью более 40 миллиардов долларов является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend