Азербайджан будет экспортировать бензин стандарта Евро-5

24 апреля 2018 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR начнет экспортировать бензин стандарта Евро-5 после завершения модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, сообщил во вторник журналистам представитель SOCAR.

По словам представителя госкомпании, объем производства бензина составит 2,2 миллиона тонн.

"В целом, после завершения модернизации производство дизельного топлива составит 2,9 миллиона тонн или 39 процентов от совокупной мощности завода, производство бензина - 2,2 миллиона тонн или 29 процентов от мощности, в том числе АИ-92 - 16 процентов и АИ-95 - 13 процентов. Шесть процентов составит производство сырья для ПО "Азерикимья", по пять процентов - битума и кокса, еще один процент - производство СУГ (сжиженный углеводородный газ). В целом, светлые нефтепродукты составят 87 процентов переработки", - сказал представитель SOCAR.

Представитель госкомпании отметил, что помимо внутреннего рынка часть произведенных продуктов будет идти на экспорт.

"Планируется экспортировать 25 процентов произведенного бензина, 40 процентов дизельного топлива и 40 процентов авиатоплива", - сказал представитель госкомпании.

Модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева будет завершена в начале 2021 года. После модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до 7,5 миллиона тонн в год, а эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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