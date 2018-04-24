Китай увеличил импорт сжиженного природного газа

24 апреля 2018 17:09 (UTC+04:00)

В марте Китай импортировал 3,25 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 64,2 процента больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, передает "Синьхуа" со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Согласно таможенной статистике, по итогам первых трех месяцев этого года объем импорта СПГ в Китай достиг 12,38 миллиона тонн при увеличении на 59,1 процента в годовом выражении.

В 2017 году Китай превзошел Республику Корея и стал вторым по величине импортером СПГ в мире, указала консалтинговая компания IHS Markit.

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