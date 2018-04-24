Порт Курык станет альтернативным путем экспорта нефти Казахстана

24 апреля 2018 19:12 (UTC+04:00)

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