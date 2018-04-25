Европейская “дочка” Saudi Aramco открыла представительство в Азербайджане

25 апреля 2018 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейская “дочка” Saudi Aramco - Aramco Overseas - открыла представительство в Азербайджане, говорится в сообщении, опубликованном в газете министерства по налогам страны.

Компания прошла регистрацию в марте 2018 года. Ее уставной капитал составляет 10 тысяч евро, а официальным представителем в Азербайджане является президент Aramco Overseas Талал Аль-Мари.

В январе текущего года министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Абдульазиз аль-Фатих сообщил, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует открыть представительство в Азербайджане.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, является крупнейшей нефтяной компанией мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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